Inversiones para hacer frente a la soledad en los mayores

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Bienestar Social en coordinación con la Concejalía de Cultura, ha llevado a cabo diferentes actuaciones financiadas por la subvención de DPZ para la prevención y atención de la soledad en las personas mayores de la provincia de Zaragoza del año 2025.

Nueva pantalla. / ISABEL SAUCO

En gasto corriente se han realizado un taller de memoria y un taller de uso de móviles para personas mayores con un presupuesto de 2.695,47 euros. Los dos talleres son actividades semanales, con una duración desde enero a abril de 2025, y de septiembre a diciembre de 2025. Con estas actividades se consigue ampliar la oferta de ocio en el municipio, y se logra mantener estos servicios por parte del Ayuntamiento de Gallur, evitando la supresión de los cursos dirigidos a personas mayores.

Proyector para los talleres de memoria. / SERVICIO ESPECIAL

En inversiones, el presupuesto ha sido de 2.673,04 euros, con los que por un lado se ha adquirido equipamiento para el aula de realización de talleres de memoria y móviles, una pantalla de proyección manual plegable y un proyector, y por otro se ha adquirido equipamiento para zona exterior de ejercicio físico, situada junto a futura residencia de mayores, consistente en banco con pedal y mentalcube para ejercicio indicado en casos de alzheimer y demencia senil.