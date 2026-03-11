Una jornada de catas, convivencia y diversión en Remolinos

El pabellón de Remolinos acogió el sábado 28 de febrero una nueva actividad organizada por la Asociación Amigos del Vino F.J. Giménez Lara, que volvió a demostrar su capacidad de convocatoria reuniendo a 97 personas en torno a una propuesta gastronómica y cultural de primer nivel: una cata de vino maridada con trufa.

Vinos maridados con trufa. / SERVICIO ESPECIAL

La jornada contó con la participación de Bodega Libre y Salvaje, proyecto vitivinícola que apuesta por una elaboración respetuosa con la tierra. Durante la sesión, presentaron cuatro vinos y los participantes pudieron conocer de primera mano los procesos de elaboración, la importancia del viñedo y la forma en la que cada decisión influye en el resultado final en copa.

El maridaje estuvo protagonizado por Truzarfa, empresa especializada en trufa negra, que llevó producto fresco para ser rallado en directo sobre las tapas. Además de aportar el inconfundible aroma y sabor de este producto tan ligado a nuestra tierra, explicaron el proceso de cultivo, recolección y conservación de la trufa. La combinación entre vino y trufa permitió a los asistentes descubrir cómo dos productos de gran personalidad pueden complementarse y realzarse mutuamente.

La cata se acompañó de tapas elaboradas por establecimientos hosteleros de Remolinos, coordinadas por la propia asociación, reforzando así el apoyo al comercio local.

La Asociación Amigos del Vino F.J. Giménez Lara, que cuenta ya con más de 250 socios, continúa apostando por actividades que van más allá de la degustación, poniendo el acento en la divulgación, la formación y la dinamización cultural del medio rural.

La organización quiso destacar especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Remolinos y de la Comarca Ribera Alta del Ebro, cuyo apoyo resulta fundamental para seguir impulsando este tipo de iniciativas.