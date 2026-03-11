Una jornada de montaña y nieve en el Portalet

El Servicio Comarcal de Deportes organiza el domingo 22 de marzo una salida al Portalet dentro del Circuito de Andadas Invierno 2026. La actividad consta de dos modalidades: raquetas y andada. Las raquetas se realizarán por la zona del Portalet, guiada por una empresa especializada, y tendrá una duración aproximada de 3 horas. La andada constará de un recorrido de nivel medio, de unos 9 km., que tendrá su salida en Sallent de Gállego y finalizará en Panticosa.

La salida se realizará en bus desde Alagón a las 8 horas, para llegar a Sallent de Gállego a las 10 horas, desde donde se iniciará la andada. Las raquetas desde Portalet comenzarán a la 10:30 horas. A las 14:00 horas se comerá en Panticosa (cada uno se encargará de su propia comida), y a las 17 horas saldrá el bus de vuelta.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 19 de marzo a las 23:59 horas. Las inscripciones tienen un precio de 20 euros para la andada y 53 euros para las raquetas.

Las inscripciones se realizarán únicamente mediante la web del evento.