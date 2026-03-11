Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

APERTURA DE INSCRIPCIONES

Se levanta el telón para 'Océanos de Calamidades' en Pedrola

Cartel del Certamen de Teatro Amateur 'Oceano de Calamidades'.

Cartel del Certamen de Teatro Amateur 'Oceano de Calamidades'. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pedrola

Pedrola celebrará su séptima edición del Certamen de Teatro Amateur Océanos de Calamidades durante cinco sábados consecutivos desde el 17 de octubre al 14 de noviembre de 2026. El certamen cuenta con el sello de calidad otorgado por Escenamateur desde la primera edición.

El plazo de inscripciones para los grupos que deseen formalizar una candidatura para participar en el mismo comprende desde el día 27 de febrero hasta el 31 de marzo. Podrán hacerlo por inscripción ordinaria enviando la documentación necesaria a través del correo electrónico oceanosdecalamidades@gmail.com, o mediante el catálogo de festivales de Escenamateur a través de un formulario que les facilitará dicha confederación.

El proceso de selección será el mismo para todos los grupos, siendo indiferente la opción por la que se hayan inscrito, garantizando que todos ellos tengan las mismas oportunidades.

+ INFO

Las bases completas, así como los anexos, pueden consultarse y descargarse de la página del certamen de la web municipal.

