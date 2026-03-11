APERTURA DE INSCRIPCIONES
Se levanta el telón para 'Océanos de Calamidades' en Pedrola
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pedrola celebrará su séptima edición del Certamen de Teatro Amateur Océanos de Calamidades durante cinco sábados consecutivos desde el 17 de octubre al 14 de noviembre de 2026. El certamen cuenta con el sello de calidad otorgado por Escenamateur desde la primera edición.
El plazo de inscripciones para los grupos que deseen formalizar una candidatura para participar en el mismo comprende desde el día 27 de febrero hasta el 31 de marzo. Podrán hacerlo por inscripción ordinaria enviando la documentación necesaria a través del correo electrónico oceanosdecalamidades@gmail.com, o mediante el catálogo de festivales de Escenamateur a través de un formulario que les facilitará dicha confederación.
El proceso de selección será el mismo para todos los grupos, siendo indiferente la opción por la que se hayan inscrito, garantizando que todos ellos tengan las mismas oportunidades.
+ INFO
Las bases completas, así como los anexos, pueden consultarse y descargarse de la página del certamen de la web municipal.
- El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- Así queda la clasificación tras la goleada del Almería a la Cultural: el Real Zaragoza se acerca a una vigésima plaza que no alcanza desde hace más de 5 meses
- La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
- La Guardia Civil detiene a tres personas por un intento de secuestro en Ejea de los Caballeros