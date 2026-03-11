Se levanta el telón para 'Océanos de Calamidades' en Pedrola

Pedrola celebrará su séptima edición del Certamen de Teatro Amateur Océanos de Calamidades durante cinco sábados consecutivos desde el 17 de octubre al 14 de noviembre de 2026. El certamen cuenta con el sello de calidad otorgado por Escenamateur desde la primera edición.

El plazo de inscripciones para los grupos que deseen formalizar una candidatura para participar en el mismo comprende desde el día 27 de febrero hasta el 31 de marzo. Podrán hacerlo por inscripción ordinaria enviando la documentación necesaria a través del correo electrónico oceanosdecalamidades@gmail.com, o mediante el catálogo de festivales de Escenamateur a través de un formulario que les facilitará dicha confederación.

Noticias relacionadas

El proceso de selección será el mismo para todos los grupos, siendo indiferente la opción por la que se hayan inscrito, garantizando que todos ellos tengan las mismas oportunidades.