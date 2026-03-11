‘Magic Up’, un éxito en la feria de empresas simuladas

El Centro Alaún, Centro de Formación Profesional referencia en la comarca, participó un curso más en la Feria de Empresas Simuladas de Aragón donde obtuvo diferentes premios en ediciones anteriores.

Este año se celebró en Sabiñánigo y los alumnos de Grado Medio de Gestión Administrativa participaron con la empresa Magic Up que fue todo un éxito.

Esta formación práctica se complementa con talleres de emprendimiento, visitas a empresas y charlas impartidas por profesionales y ETTs de la zona para fomentar la inserción laboral directa del alumnado.

Con el Grado Básico de Servicios Comerciales se llevan a cabo proyectos colaborativos con empresas de la comarca, visitas a centros logísticos y comerciales y realizamos la creación virtual de empresas utilizando nuevas herramientas digitales.

Además, Centro Alaún impulsa la proyección internacional mediante programas de internacionalización como las becas Erasmus + que ofrece la oportunidad de realizar prácticas en el extranjero, y el proyecto PALE de potenciación del inglés en el aula. Con este enfoque integral, los alumnos finalizan su formación con unas competencias no sólo formativas, sino también profesionales estando altamente cualificados y conectados con la realidad empresarial de su entorno.