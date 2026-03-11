La notaria Inma Gistas dará comienzo a los actos en Alagón

La joven notaria alagonera Inma Gistas Loscos será la pregonera de la Semana Santa de Alagón 2026, Fiesta de Interés Turístico de Aragón. El acto se realizará el sábado 28 de marzo, y comenzará a las 6 de la tarde en la plaza de España con un toque de hermandad, y un desfile de las cofradías de Alagón hasta la Iglesia de San Antonio, donde seguidamente tendrá lugar el pregón.

Cartel de la Semana Santa de Alagón 2026. / SERVICIO ESPECIAL

La pregonera ha señalado que «como persona nacida en esta tierra, formada desde niña en la fe cristiana y en el respeto a nuestras tradiciones, con profunda emoción y un inmenso sentido de responsabilidad, recibo el honor de ser pregonera de nuestra Semana Santa». Además, ha explicado que su vocación como notaria le ha enseñado «el valor de la palabra dada, del compromiso, del sacrificio, de la fe y de la tradición que se conserva y se protege. Y si algo representa nuestra Semana Santa es precisamente eso: la fidelidad a nuestras raíces y la transmisión de un legado espiritual y cultural que forma parte de quienes somos». Por otra parte, Rubén Alesandro, de Murcia, ha sido el ganador del concurso del cartel anunciador de la Semana Santa de Alagón 2026.

Concurso de tambores

Además, la Cofradía de Jesús Nazareno y San Juan de Alagón logró el tercer premio en el II Concurso Nacional de Tambores y Bombos Ciudad de Logroño que se celebró el sábado 21 de febrero. Las secciones de tambores de varias cofradías de Aragón y La Rioja participaron en este certamen organizado por segundo año consecutivo por la Cofradía de Las Siete Palabras y el Silencio de Logroño.

La Cuadrilla de Tambores y Bombos El Torico de Teruel fueron los ganadores del concurso, por delante de la cofradía de Logroño y la cofradía alagonera.