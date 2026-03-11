ACTIVIDADES PARA EL 8M
Pedrola reivindica los derechos de las mujeres
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Pedrola, en el marco del programa Porque siempre hay un motivo, ha diseñado un conjunto de actividades para el mes de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer.
Del 6 al 13 de marzo, la fachada del ayuntamiento se iluminará de morado y se colocará la lona Pedrola por la igualdad.
El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizó una concentración bajo el lema Pedrola por la Igualdad y la lectura de manifiesto 8M, elaborado como cada año por los Servicios Sociales de la Comarca. Después, se ofrece el concierto de igualdad The lovely fifties a cargo de Las Wot.
Además, se ha organizado un ciclo de teatro por la igualdad en el auditorio municipal, el sábado 14 de marzo, con la obra Las que tiran del carro de Patio de Vecinas, y el sábado 28 de marzo, con la obra La decisión de Lola de Factory Producciones.
El sábado 21 marzo, a las 16.00 horas, en el salón mujer del centro social, se realizará un café-tertulia teatralizado con Gloria Fuertes, a cargo de la compañía de Teatro La Clac.
Y el viernes 27 marzo, a las 18.00 horas, en el salón mujer del centro social, se organiza la habitual mesa de experiencias, esta vez bajo el título de Pedroleras en el escenario, que contará con la participación de cuatro mujeres de Pedrola que viven el arte como parte de su tiempo y de su desarrollo personal: Ainoa Ruiz, Begoña Gómez, Nerea Carrasco y Pilar Flores.
