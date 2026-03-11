La Ribera Alta se disfraza y lo da todo en los carnavales
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Las calles, plazas y pabellones de la Ribera Alta del Ebro volvieron a convertirse en una gran pasarela donde brilló por encima de todo la creatividad y originalidad de la que hicieron gala los vecinos en sus creaciones carnavalescas.
ALAGÓN
En Alagón, el carnaval comenzó el viernes con el pregón a cargo del Club de Fútbol Villa de Alagón. El sábado se celebró el gran desfile por las calles y el concurso. En categoría individual el primer premio fue para Los Lego Ninjao, el segundo para Los Galácticos, y el tercero para La Familia Vaiana. Y en comparsas, el primer premio fue para La Tecno Tribu, el segundo para Las Río de Alagón, y el tercero para Los Paracaidistas. El carnaval terminó el domingo con el tradicional entierro del Salmón de Alagón.
BOQUIÑENI
En Boquiñeni, el carnaval comenzó con un pasacalles amenizado con música, para llegar al pabellón y disfrutar del baile y concurso infantil, donde la Escudería Ferrari se alzó con el primer premio. Por la noche, también fueron numerosos los disfraces, muy trabajados y artesanales, quedando en primer lugar Las Tazas de Desayuno.
GALLUR
En Gallur, la alerta por fuertes vientos impidió que se desarrollase el pasacalles, trasladando íntegramente todos los actos al interior del pabellón, donde hubo merienda y espectáculo infantil. Tras la cena, se ofreció una discomóvil. Los premios del concurso de disfraces fueron en categoría infantil pata Cuento Disney, Ferrero Roché, y Tazones de cereales, y en categoría adultos para Apicultores y Fluvis.
GRISÉN
En Grisén, el carnaval se celebró con una actividad de animación infantil a la que los más peques acudieron con disfraces de lo más variado.
LA JOYOSA-MARLOFA
En La Joyosa-Marlofa, la temática del carnaval fueron los dibujos animados, con un pasacalles infantil con cabezudos, cena y discomóvil, además de premios a los mejores disfraces infantiles y de adultos.
LUCENI
En Luceni, el carnaval comenzó con música y juegos en el pabellón para los más pequeños. Luego, se realizó un pasacalles de disfraces por las calles y los bares. Y por la noche, hubo una cena de carnaval en el pabellón, seguida de discomóvil con premios a los tres mejores disfraces: individual Frida Khalo, pareja Paty y Selma de Los Simpsons, y grupo Rey Julián de Madagascar.
PEDROLA
En Pedrola, el carnaval arrancó con la concentración de disfraces en la Plaza de España y el pregón a cargo de Las Furbys, ganadoras del primer premio el año pasado. Luego se realizó un pasacalles con gran éxito de participación, calculándose más de 600 personas disfrazadas entre todos los actos organizados. En cuanto al concurso de disfraces, el primer premio fue para Los espantapájaros, que serán los pregoneros del Carnaval 2027, el segundo para Funkos, y el tercero para Piratas, La tormenta, y La Churrería El Kaos.
PINSEQUE
En Pinseque, se celebró una innovadora jornada de carnaval que comenzó con una fiesta para público infantil y familiar, siguió con música tributo al Barrio, y terminó con noche de djs.
PRADILLA DE EBRO
En Pradilla de Ebro, hubo concentración de disfraces y pasacalles hasta el salón cultural, donde se ofreció el espectáculo “Una de Piratas” a cargo de Almozandia Teatro. Luego, se realizó el concurso de disfraces en el que el disfraz infantil más original fue la Guerrera de los Demon Hunters, el premio al mejor grupo para la Churrería La Porra Salvaje, y el premio a la familia más molona para El Safari.
REMOLINOS
En Remolinos, hubo carnaval infantil con merienda y la animación infantil “Frida, la Reina Aburrida”, y carnaval adultos con DJ Óscar Chaparro y premios a los mejores disfraces. El primer premio fue para Cuentos Disney, el segundo para Vendedores de la ONCE, y el tercero para Avestruces, además de una mención especial para King África por animar la fiesta.
SOBRADIEL
En Sobradiel, las fuertes rachas de viento también trasladaron todos los actos al pabellón, comenzando con música para calentar motores bailando, seguido de la lectura del pregón, y un gran desfile de disfraces.
TORRES DE BERRELLÉN
En Torres de Berrellén, la jornada comenzó con el tradicional carnaval infantil con merienda y juegos para los más pequeños. La celebración continuó con un posterior tardeo con buen ambiente. Y por la noche, tuvo lugar el carnaval para adultos, que contó con una gran afluencia de participantes y originales disfraces, y se entregaron varios premios. En la categoría de grupos, el primer premio fue para el Año Nuevo Chino, mientras que el segundo recayó en los disfraces de militares y Scooby-Doo. Además, también se concedió un premio individual al personaje mandaloriano de la saga Star Wars, Boba Fett.
