CASA DE JUVENTUD
Risas, talleres y disfraces para los más pequeños en Luceni
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Casa de Juventud de Luceni organizó durante el mes de febrero las habituales actividades infantiles y juveniles.
En la Zona Peque 1º, 2º y 3º de Infantil y Ludoteca 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria se realizaron los talleres: Atrapa la Bandera Entrenamiento de Agentes, Misión en Italia Los Carnavales de Venecia, y Sombreros de Agentes.
En la Zona Joven 5º y 6º de Primaria las actividades fueron: Chefs en acción: minipizzas, Scape Room de Stranger Things, y Diseña tu jabón.
Las actividades de los grupos de Zona Peque y Ludoteca se llevaron a cabo en la Casa de Juventud, y la Zona Joven tuvo lugar en el aula del Consultorio Médico. Tres grupos en dos espacios diferenciados para poder trabajar bien con los niños y que cada grupo pueda tener su espacio diferenciado.
El sábado 21 de febrero no hubo ninguna actividad ya que se celebró el carnaval en la localidad, y también había actividades destinadas a los niños en ese horario.
- El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- Así queda la clasificación tras la goleada del Almería a la Cultural: el Real Zaragoza se acerca a una vigésima plaza que no alcanza desde hace más de 5 meses
- La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
- La Guardia Civil detiene a tres personas por un intento de secuestro en Ejea de los Caballeros