Risas, talleres y disfraces para los más pequeños en Luceni

La Casa de Juventud de Luceni organizó durante el mes de febrero las habituales actividades infantiles y juveniles.

En la Zona Peque 1º, 2º y 3º de Infantil y Ludoteca 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria se realizaron los talleres: Atrapa la Bandera Entrenamiento de Agentes, Misión en Italia Los Carnavales de Venecia, y Sombreros de Agentes.

En la Zona Joven 5º y 6º de Primaria las actividades fueron: Chefs en acción: minipizzas, Scape Room de Stranger Things, y Diseña tu jabón.

Los niños y niñas realizaron sus propios disfraces. / SERVICIO ESPECIAL

Las actividades de los grupos de Zona Peque y Ludoteca se llevaron a cabo en la Casa de Juventud, y la Zona Joven tuvo lugar en el aula del Consultorio Médico. Tres grupos en dos espacios diferenciados para poder trabajar bien con los niños y que cada grupo pueda tener su espacio diferenciado.

Noticias relacionadas

El sábado 21 de febrero no hubo ninguna actividad ya que se celebró el carnaval en la localidad, y también había actividades destinadas a los niños en ese horario.