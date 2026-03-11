El teatro, protagonista del mes de marzo en Pedrola

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pedrola ha programado tres espectáculos culturales en el mes de marzo, que podrán verse en el auditorio municipal.

El sábado 14 de marzo, a las 19.00 horas, se ofrece la obra Las que tiran del Carro de la compañía Patio de vecinas, dentro del ciclo de teatro por la igualdad.Se trata de un espectáculo coral que combina varias escenas de humor, música en directo y momentos de emoción colectiva. Todo esto con un lenguaje cercano y entrañable, el montaje entrelaza comedia y reflexión para acercar al público las luchas vecinales de los años sesenta y setenta.

El domingo 22 de marzo, a las 17.00 horas, se podrá ver la comedia infantil PiriPiratas de La Geranio produce, dentro de la III Muestra de Teatro Amateur para Público Infantil de Pedrola Océanos de Calamidades Kids.

Y el sábado 28 de marzo, a las 19:00 horas, se ofrece la obra La decisión de Lola de Factory Producciones, dentro del ciclo de teatro por la igualdad. Esta comedia melodramática emocionante y vital, es un grito de libertad, una historia como la de tantas mujeres maltratadas y que sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y haber aceptado vivir con quien pensaban que iba a ser su espacio seguro y se convirtió en su verdugo.

El acceso general a todas las actuaciones es libre, hasta completar aforo. Existe la posibilidad de reserva anticipada de butacas en la Casa de Cultura de Pedrola , a partir del lunes anterior al espectáculo.

El precio por reserva es de 1 € por butaca, estando permitido un máximo de reserva de hasta 5 butacas por persona.