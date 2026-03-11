Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zaragoza Alta VelocidadMarisa GasparKeidi BareCátedra ForestaliaCribado cáncer de colonSucesos
instagramlinkedin

ENSEÑANZA PARA PERSONAS SORDAS

Torres de Berrellén recuerda el legado de Juan Pablo Bonet

La Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón participó en una jornada emotiva.

La Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón participó en una jornada emotiva. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Torres de Berrellén

La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) y el Ayuntamiento de Torres de Berrellén rindieron homenaje el pasado 22 de febrero a Juan Pablo Bonet.

La jornada comenzó con la visita al Museo de Juan Pablo Bonet, donde los asistentes pudieron conocer más de cerca su legado como pionero en la enseñanza a personas sordas. Posteriormente, fueron al mural realizado el pasado año por la Asociación Juan Pablo Bonet, un espacio que simboliza el reconocimiento de su figura.

La celebración continuó con una misa en su honor, y culminó con una emotiva ofrenda floral en el busto situado en la Plaza Juan Pablo Bonet.

Noticias relacionadas

Fue un día lleno de emoción, en el que se reafirmó la figura y memoria de una figura tan importante para Torres de Berrellén.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents