Torres de Berrellén recuerda el legado de Juan Pablo Bonet

La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) y el Ayuntamiento de Torres de Berrellén rindieron homenaje el pasado 22 de febrero a Juan Pablo Bonet.

La jornada comenzó con la visita al Museo de Juan Pablo Bonet, donde los asistentes pudieron conocer más de cerca su legado como pionero en la enseñanza a personas sordas. Posteriormente, fueron al mural realizado el pasado año por la Asociación Juan Pablo Bonet, un espacio que simboliza el reconocimiento de su figura.

La celebración continuó con una misa en su honor, y culminó con una emotiva ofrenda floral en el busto situado en la Plaza Juan Pablo Bonet.

Fue un día lleno de emoción, en el que se reafirmó la figura y memoria de una figura tan importante para Torres de Berrellén.