Hasta 350 gimnastas se dan cita en Torres de Berrellén en un torneo de gran calidad deportiva

Torres de Berrellén acogió un torneo de gimnasia rítmica que reunió a alrededor de 350 gimnastas procedentes de Aragón, Navarra y Madrid.

El evento transcurrió con total normalidad y una excelente organización. / SERVICIO ESPECIAL

La jornada se desarrolló en un ambiente inmejorable, con una gran afluencia de público que pudo disfrutar de la calidad y el talento de las participantes. El evento transcurrió con total normalidad y una excelente organización, lo que permitió que tanto gimnastas como entrenadores y asistentes vivieran una experiencia muy positiva.

También se contó con lotes llenos de productos donados para sortear, y varias personas disfrutaron de unas pedazo cestas.

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Esta cita deportiva no solo puso en valor el alto nivel de la gimnasia rítmica en distintas comunidades, sino que también consolidó a Torres de Berrellén como un punto de encuentro para realizar un evento así.