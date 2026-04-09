ARAGÓN, NAVARRA Y MADRID
Hasta 350 gimnastas se dan cita en Torres de Berrellén en un torneo de gran calidad deportiva
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Torres de Berrellén acogió un torneo de gimnasia rítmica que reunió a alrededor de 350 gimnastas procedentes de Aragón, Navarra y Madrid.
La jornada se desarrolló en un ambiente inmejorable, con una gran afluencia de público que pudo disfrutar de la calidad y el talento de las participantes. El evento transcurrió con total normalidad y una excelente organización, lo que permitió que tanto gimnastas como entrenadores y asistentes vivieran una experiencia muy positiva.
También se contó con lotes llenos de productos donados para sortear, y varias personas disfrutaron de unas pedazo cestas.
Esta cita deportiva no solo puso en valor el alto nivel de la gimnasia rítmica en distintas comunidades, sino que también consolidó a Torres de Berrellén como un punto de encuentro para realizar un evento así.
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