TRADICIÓN Y JUVENTUD
Alagón celebra sus quintos a lo grande
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón
Alagón celebró los días 20 y 21 de marzo la fiesta de las quintas y los quintos de 2008 con un fin de semana lleno de diversión, emoción y recuerdos inolvidables. Las actividades comenzaron el viernes por la tarde con el pregón desde el balcón del ayuntamiento, seguido de un pasacalles musical, y por la tarde se realizó un pasacalles de disfraces con la Piponeta.
El sábado se celebró la comida de quintos en la Sala Alaún, y luego hubo una becerrada de la ganadería El Ancla en la plaza de toros. La fiesta continuó con un pasacalles amenizado por la charanga El Estropicio, y concluyó por la noche con la música de los djs Pove y Oscar Chaparro en la Sala Alaún.
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