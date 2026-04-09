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TRADICIÓN Y JUVENTUD

Alagón celebra sus quintos a lo grande

Pregón de los quintos desde el balcón del ayuntamiento.

Pregón de los quintos desde el balcón del ayuntamiento. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

Alagón celebró los días 20 y 21 de marzo la fiesta de las quintas y los quintos de 2008 con un fin de semana lleno de diversión, emoción y recuerdos inolvidables. Las actividades comenzaron el viernes por la tarde con el pregón desde el balcón del ayuntamiento, seguido de un pasacalles musical, y por la tarde se realizó un pasacalles de disfraces con la Piponeta.

Los jóvenes nacidos en el 2008 fueron los protagonistas de esta tradicional fiesta.

Los jóvenes nacidos en el 2008 fueron los protagonistas de esta tradicional fiesta. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado se celebró la comida de quintos en la Sala Alaún, y luego hubo una becerrada de la ganadería El Ancla en la plaza de toros. La fiesta continuó con un pasacalles amenizado por la charanga El Estropicio, y concluyó por la noche con la música de los djs Pove y Oscar Chaparro en la Sala Alaún.

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