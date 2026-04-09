Alagón renueva la red de abastecimiento y saneamiento

El Ayuntamiento de Alagón va a acometer durante todo el año 2026 un amplio abanico de obras encaminadas a rehabilitar la obsoleta red de saneamiento y abastecimiento de varias calles del municipio.

El tráfico estará cortado hasta el domingo 19 de abril. / SERVICIO ESPECIAL

La primera actuación se desarrolló en el mes de marzo en un tramo de la calle Carrera de Caballos, muy castigado por la alta densidad de tráfico. La empresa local Sofí Obras y Construcciones fue la encargada de su ejecución, con apoyo de la brigada municipal y la colaboración de otra empresa local SGA Desatascos Aragón.

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La obra finalizó antes de Semana Santa pero el corte de tráfico se ha ampliado hasta el domingo 19 de abril, inclusive, por el fraguado del hormigón. El Ayuntamiento de Alagón, en un bando informativo, ha pedido disculpas por las molestias y perjuicios que esta actuación urbanística está causando a los vecinos, usuarios, viandantes y tráfico rodado. Además, ruega que se sigan respetando los itinerarios alternativos habilitados para la circulación de vehículos.