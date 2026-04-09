Alcampo participa en la recuperación del chordón del Moncayo

Atades, junto a Alcampo, a través de la Fondation Auchan, han puesto en marcha el proyecto Recuperación del chordón del Moncayo, una iniciativa que cuenta con una aportación de más de 34.000 euros de la fundación de Alcampo destinada a acondicionar un vivero forestal en este espacio natural para impulsar el cultivo ecológico de este fruto silvestre, favorecer la biodiversidad del entorno y promover la inclusión social. Dicho proyecto se desarrolla en el Parque Natural del Moncayo, un espacio de gran valor ecológico y cultural caracterizado por su biodiversidad y su tradición agrícola.

El proyecto se desarrolla en el Parque Natural del Moncayo. / ALCAMPO

El chordón es un fruto delicado y muy apreciado en países del centro y norte de Europa y con un importante potencial de desarrollo en España. Como fruto rojo, destaca por sus propiedades nutricionales y su interés gastronómico, lo que abre nuevas oportunidades para su valorización en el ámbito de la alimentación saludable y la cultura culinaria local.

Alcampo y Atades van de la mano. / ALCAMPO

Esta iniciativa no solo contempla la recuperación y acondicionamiento de un vivero forestal, sino también la replantación del chordón y el desarrollo de programas educativos, con talleres intergeneracionales y comunitarios sobre alimentación saludable, biodiversidad y cultura gastronómica local. El proyecto además incopora una dimensión social relevante, ya que en esta primera fase participan 15 personas, entre jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral y adultos con dificultades de inserción.

Alcampo y Atades

La colaboración entre Alcampo y Atades cuenta con una trayectoria de más de una década. La relación comenzó en 2015 cuando las tiendas Alcampo apostaron por incorporar verduras, hortalizas y conservas elaboradas por Gardeniers, el Centro Especial de Empleo de Atades, bajo el paraguas de su sello de calidad Cultivamos lo Bueno.

Actualmente, en las líneas de Alcampo pueden encontrarse diferentes productos elaborados por Gardeniers.