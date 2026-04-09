El Alevín 8 se proclama campeón de liga

El equipo Alevín fútbol 8 del UPRA Sobradiel se ha coronado campeón de la liga 2025/2026. Ha sido un año de madrugones, entrenamientos bajo la lluvia y muchas ganas, pero el esfuerzo ha tenido su recompensa.

Mención especial para Dani y Sergio por su paciencia y por formar no solo jugadores, sino un equipo unido. Al presidente Javi Ochoa, por su liderazgo y compromiso con el club. Alex y Jesús por estar siempre al pie del cañón apoyando en todo. Y a todo el club en general, y a la afición por ser el jugador número 12 ya que su aliento desde la grada ha sido clave.