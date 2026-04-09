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VEHÍCULO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Remolinos adquiere un nuevo camión

Sustituirá al anterior vehículo, ya que se había averiado en numerosas ocasiones.

Sustituirá al anterior vehículo, ya que se había averiado en numerosas ocasiones. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Remolinos

El Ayuntamiento de Remolinos ha comprado un nuevo camión para sustituir el vehículo que se utilizaba por parte de los operarios municipales en su trabajo, ya que durante los últimos meses se había averiado en numerosas ocasiones, y era muy antiguo.

Por procedimiento abierto simplificado ordinario, el contrato se adjudicó a la empresa Baysan Quality Pro por 43.199 euros (IVA no incluido), y se ha adquirido un vehículo Iveco Daily 355 16B. El camión ha sido financiado con recursos propios del Ayuntamiento de Remolinos.

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