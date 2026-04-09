El Camino Real de Gallur estrena asfaltado

El Ayuntamiento de Gallur ha renovado el asfaltado de la calle Camino Real y prolongación de la carretera comarcal VP-24, con cargo al plan PLUS de DPZ. Esta vía se ha convertido en el principal acceso al municipio debido a las restricciones que existen en los otros accesos.

El objetivo era restaurar las características superficiales de dichos firmes, en aras de evitar excesivas degradaciones que pudieran producir accidentes, tanto en el tráfico rodado como al tránsito peatonal. Las obras han supuesto eliminar la capa superficial de los pavimentos existentes, hormigón y asfalto, mediante un fresado mecánico, y su sustitución por una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente. Además, se ha reforzado el sistema de recogida por escorrentía de las aguas pluviales, actualmente con escasa capacidad, proyectando la ejecución de varios sumideros sifónicos regularmente distribuidos a lo largo de la longitud de la calle y situados a ambos lados.

Previamente, se procedió a la regularización de las tapas de registro que se hallaban fuera de cuota, ejecutando un zuncho perimetral de hormigón que queda 5 cm por debajo de la cota del pavimento acabado a fin de que, una vez extendido, queden totalmente enrasadas.

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La obra fue adjudicada a Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, SLU por 124.584,02 euros.