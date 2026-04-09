Charlas, cultura y talleres para reivindicar la igualdad

La comarca y los municipios de la Ribera Alta del Ebro desarrollaron en el mes de marzo varias actividades con motivo de la celebración del 8M Día Internacional de la Mujer.

Bárboles. / SERVICIO ESPECIAL

El Centro Comarcal de Servicios Sociales organizó el Mes por la Igualdad con un programa de actos dirigidos a la ciudadanía. La sede de la comarca acogió el 4 de marzo la charla Stop MGF sobre prevención de la mutilación genital femenina; el 6 de marzo una tertulia de masculinidades positivas con el ilustrador Javier Royo, en la que los asistentes pudieron reflexionar a través del humor y el dibujo acerca de la igualdad de oportunidades y otros aspectos relacionados; y el 19 de marzo una charla con el psicólogo Santiago Boira sobre cómo afecta el género al envejecimiento.

Concentración frente al Ayuntamiento de Gallur. / SERVICIO ESPECIAL

Además, en varios centros de educación Primaria, la comarca desarrolló el Travel Box Escape Room Mujeres a través del tiempo, y cedieron materiales de igualdad como la exposición 8M de Bego Flores, la exposición Homo Machus de Javi Royo, la exposición Miradas por la Igualdad, el documental Haciendo Camino, el cortometraje Conciencia Ficción, y el punto de lectura Masculinidades.

Alagón. / SERVICIO ESPECIAL

Y por supuesto, en todos los municipios se realizó la lectura del manifiesto comarcal del 8M.

Grisén. / SERVICIO ESPECIAL

En Alagón, la programación del 8M incluyó una charla para familias sobre diversidad sexual, y un taller de autoconocimiento y buen trato para mujeres, impartidos por Desmontando a la Pili. Además, la ingeniera Paz Quílez Callén ofreció la charla Abriendo camino en entornos masculinos y se ofreció el monólogo Mejor será reírnos de Aroa Berrozpe. El 8M se realizó la lectura del manifiesto seguida de un café concierto organizado por AMFA, y el 13 de marzo hubo una actividad sobre (In) Fertilidad y Duelo Perinatal: Una mirada feminista para comprender y acompañar, impartida por la psicóloga Diana Crego Cordón.

Luceni. / SERVICIO ESPECIAL

En Boquiñeni, el 7 de marzo se ofreció un cuentacuentos infantil de la mano de la Caravana de Belentuela, y el 8 de marzo hubo una charla de María Goma sobre el autocuidado, la salud de la mujer y su sistema músculo-esquelético, se leyó el manifiesto, y después la asociación Majas de Goya obsequió a las asistentes con un picoteo en la plaza.

Mesa de experiencias en Pedrola. / SERVICIO ESPECIAL

En Gallur, el 8M, tras la lectura del manifiesto se realizó el acto Voces de Gallur: celebrando a nuestras mujeres con homenaje a María Pilar Zapata Arriaga. Luego, hubo un café ofrecido por la Asociación de Mujeres María Domínguez, y la tarde se cerró con la proyección de la película Un amor de la directora Isabel Coixet. El 9 de marzo se presentó el libro El poder femenino en la corte de los Austrias en un encuentro con la autora Elena Andrés Palos. Y el 10 de marzo, la biblioteca acogió el cuentacuentos musical Cuentos diversos con mucho ritmo de Noemí, y se realizó un taller de aromaterapia para el bienestar femenino, con cata de cava aragonés.

Día Internacional de la Mujer en Pedrola. / SERVICIO ESPECIAL

En Luceni, el 8 de marzo, la alcaldesa, Ana María Arellano, procedió a la lectura del manifiesto en las escaleras de acceso al ayuntamiento, y luego el salón del bar de la tercera edad acogió un encuentro más distendido en el que se ofreció chocolate a todos los asistentes. La programación se completó el sábado 14 de marzo con una propuesta cultural en el Pabellón José Soria, donde la artista María de Rada presentó su espectáculo Empoderrada.

La Joyosa Marlofa. / SERVICIO ESPECIAL

En Pedrola, el 8 de marzo hubo una concentración bajo el lema Pedrola por la Igualdad, en la que se leyó el manifiesto, y después se ofreció el concierto The lovely fifties a cargo de Las Wot. Además, se organizó un ciclo de teatro por la igualdad en el auditorio municipal con las obras Las que tiran del carro de Patio de Vecinas, el 14 de marzo, y La decisión de Lola de Factory Producciones, el 28 de marzo.

Pradilla de Ebro. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 21 marzo, el salón mujer del centro social acogió un café-tertulia teatralizado con Gloria Fuertes, a cargo de la compañía de Teatro La Clac.

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Sobradiel. / SERVICIO ESPECIAL

Y, por último, el viernes 27 marzo, se organizó la habitual mesa de experiencias, esta vez bajo el título de Pedroleras en el escenario, que contó con la participación de tres mujeres de Pedrola que viven el arte como parte de su tiempo y de su desarrollo personal: Ainoa Ruiz, Begoña Gómez y Nerea Carrasco. Esta actividad sirvió para poner en valor la experiencia y labor de las vecinas de la localidad.