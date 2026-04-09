La comarca apuesta por la juventud

El Servicio Comarcal de Juventud ha ofrecido a los ayuntamientos un banco de actividades de ocio juvenil. Se trata de propuestas de creatividad, juego, tecnología y experiencias compartidas pensadas para jóvenes de 12 a 30 años, adaptables a espacios municipales, y diseñadas para fomentar la participación, el trabajo en grupo y un ocio saludable.

Cartel de la asesoría emocional en la sede comarcal. / SERVICIO ESPECIAL

Se puede solicitar una actividad por ayuntamiento, de enero a junio de 2026, a través del email serviciocomarcaldejuventud@rialebro.net o Whatsapp 604 41 73 08. Entre los talleres que se ofrecen están Stickers y Arte Urbano, Podcast y Radio, y Escape Room Móvil.

La actividad ‘Recreos diferentes’ se realiza en varios institutos. / SERVICIO ESPECIAL

Además, se ha instalado en los municipios el tablón Infojoven para estar al día de todo lo que se mueve, actividades, servicios, asesorías, y todo lo que tiene que ver con juventud. También está en los centros educativos IES Siglo XXI de Pedrola, CPI María Domínguez de Gallur, IES Conde Aranda de Alagón, EFA La Noria de Pinseque, y Centro Formación Alaún y Colegio Nuestra Señora del Castillo de Alagón.

Escape room ‘Mujeres en el tiempo’. / SERVICIO ESPECIAL

‘Mujeres en el tiempo’

Tablón ‘Infojoven’ en el polideportivo de Pedrola. / SERVICIO ESPECIAL

El Servicio Comarcal de Juventud también ha llevado el Scape Box Travel Mujeres a través del tiempo a los centros de primaria CEIP Ramón y Cajal de La Joyosa, CEIP Montes del Castellar de Torres de Berrellén, CEIP Aragón de Alagón, CEIP Miguel Artigas de Pinseque, CRA Ínsula Barataria de Luceni, y CEIP Joaquín Costa de Pradilla de Ebro.

Además, se han cedido a centros educativos materiales de igualdad como la exposición 8M de Begoña Flores, la exposición Homo Machus de Javi Royo, la exposición Miradas por la Igualdad, el documental Haciendo Camino, el cortometraje Conciencia Ficción, y el punto de lectura Masculinidades.

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Por otra parte, la Asesoría de Bienestar Emocional reinicia el servicio el jueves 9 de abril, todos los jueves en horario de 15.00 a 19.00 horas. Se puede pedir cita con el QR o el teléfono (ver cartel).