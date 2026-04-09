La comarca impulsa acciones en los institutos ante el aumento de las infecciones sexuales entre los jóvenes

El Servicio de Juventud de la Comarca Ribera Alta del Ebro va a desarrollar a lo largo de este año una campaña preventiva en los centros educativos de secundaria para reforzar la prevención frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS). Esta iniciativa se ha tomado tras las conclusiones que arroja el informe Infecciones de transmisión sexual en España, elaborado a partir de datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), el Ministerio de Sanidad y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Dicho documento advierte de que estas infecciones mantienen una tendencia claramente ascendente en los últimos años, con especial impacto entre la población más joven.

Las ITS están en aumento (2021-2023). / SERVICIO ESPECIAL

Por ello, durante la semana del 13 al 17 de abril, la comarca llevará unas mesas informativas a los centros educativos de secundaria de la zona en las que los adolescentes podrán desarrollar un juego interactivo al que se accederá a través de un código QR.

Las ITS, en aumento

Amaltea, Instituto de Sexología y Psicoterapia, ha extraído para la comarca los principales datos de este informe que se detallan a continuación. El documento recoge que entre 2021 y 2023 la infección gonocócica aumentó un 42,6% y la sífilis un 24,1%, mientras que la clamidia viene registrando un crecimiento medio anual del 20,7% desde 2016. A ello se suman los datos más recientes de 2024, con 41.918 nuevos diagnósticos de clamidia, 37.257 de gonorrea, 11.930 de sífilis y 1.996 de linfogranuloma venéreo. En conjunto, las principales ITS suman más de 90.000 nuevos diagnósticos en España en un solo año, una cifra que da idea de la magnitud de un problema que el informe define como «presente y creciente», no como una cuestión del pasado.

El informe subraya además que tres infecciones concentran la mayor parte de los casos. La clamidia es la ITS más diagnosticada y, pese a ser curable con antibióticos si se detecta a tiempo, suele cursar sin síntomas, especialmente en mujeres, lo que facilita su transmisión inadvertida. La gonorrea, segunda en frecuencia, también puede pasar desapercibida y comparte vías de transmisión con la clamidia, con frecuentes coinfecciones. La sífilis, por su parte, aunque suele mostrar signos clínicos más visibles, puede no detectarse en fases iniciales y evolucionar hacia cuadros graves si no se trata.

Además, el documento incide en una idea central: son infecciones curables si se detectan, pero pueden tener consecuencias serias si se ignoran.

Concentración en menores de 25 años

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que sitúa a los menores de 25 años como grupo prioritario. El informe indica que aproximadamente el 36% de los diagnósticos de clamidia se da en este grupo de edad y que en el caso de la gonorrea el porcentaje roza el 23%. Además, las tasas son especialmente elevadas entre los jóvenes de 20 a 24 años: más de 400 casos por 100.000 habitantes en clamidia y cerca de 250 en gonorrea, muy por encima de las medias generales de población, situadas en torno a 87 y 77 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.

El documento también apunta a varios factores que ayudan a explicar esta especial incidencia en la juventud. Entre ellos figuran el adelanto del inicio de la vida sexual activa, un mayor número de parejas nuevas en periodos cortos, relaciones de menor duración, el abandono del preservativo por una percepción de «confianza» sin pruebas previas de ITS y las dificultades de algunos jóvenes para acudir a los servicios sanitarios por «miedo, vergüenza o estigmatización». En ese contexto, la intervención en el ámbito educativo cobra sentido como una herramienta para acercar información clara y normalizar el cuidado sexual antes de que aparezcan conductas de riesgo o se consoliden hábitos inseguros.

Conducta sexual adolescente

El informe incorpora además un bloque específico sobre conducta sexual adolescente en España a partir del estudio HBSC–2022. Sus datos refuerzan la necesidad de actuar desde la prevención: uno de cada tres adolescentes de entre 15 y 18 años ha mantenido relaciones sexuales con penetración y uno de cada ocho de quienes ya han tenido coito se inició a los 13 años o antes. En la última relación sexual, el 65,5% usó preservativo y el 15,9% recurrió a la píldora anticonceptiva. El documento advierte, sin embargo, de un retroceso notable en el uso del preservativo en las dos últimas décadas: de más del 83% hace unos 20 años al 65,5% actual, es decir, una caída de 18 puntos, especialmente acusada entre chicas de 15 y 16 años.

A ello se suma otro dato que el informe considera preocupante: alrededor del 17% de los adolescentes emplea la “marcha atrás” como método, pese a que no protege frente a las ITS y tampoco evita de forma segura los embarazos no planificados. Esta pérdida de peso del preservativo como herramienta de protección refuerza el argumento de que la educación afectivo-sexual y la sensibilización siguen siendo necesarias, sobre todo en edades en las que comienzan las relaciones o se consolidan pautas de comportamiento.

El documento no limita la alerta a las ITS bacterianas más frecuentes, sino que recuerda también que el VIH sigue presente en España y continúa transmitiéndose por vía sexual. En 2023 se notificaron 3.196 nuevos diagnósticos, con una tasa de 6,65 por 100.000 habitantes, y más de 150.000 personas viven con VIH en el país. El informe insiste además en que una parte importante de los diagnósticos llega tarde, cuando la infección ya está avanzada, lo que incrementa el riesgo de transmisión previa y complica la atención sanitaria.

Con este escenario, el Servicio de Juventud de la Comarca Ribera Alta del Ebro ha decidido dar un paso adelante conscientes de que las ITS están creciendo, los jóvenes son el grupo más afectado y el cuidado sexual está retrocediendo. Frente a ello, se proponer realizar actividades con los jóvenes en los centros de secundaria para promover la prevención y el acceso a una información clara y veraz.

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La intervención en los centros educativos aparece así como una respuesta coherente ante unos datos que sitúan a la juventud en el centro del problema.