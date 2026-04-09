El dance protagoniza una nueva ruta cultural

La segunda visita cultural y turística del programa comarcal Ribera en ruta se realizó el sábado 28 de marzo a las localidades de Boquiñeni, Gallur y Luceni. El hilo conductor de la jornada era el dance, uno de los recursos más destacados del patrimonio inmaterial de la comarca, y fue la primera de las rutas proyectadas a los pueblos danzantes de la comarca. Los participantes visitaron los hitos patrimoniales más importantes de cada localidad y conocieron un poco más de su historia y tradiciones.

Esta iniciativa cultural y turística pone en valor la riqueza histórica y patrimonial. / SERVICIO ESPECIAL

Más que una tradición

La segunda visita del programa se hizo el 28 de marzo. / SERVICIO ESPECIAL

El dance es una manifestación popular en la que se unen música, baile y poesía. Una tradición que reúne a habitantes y visitantes en la celebración de honrar al patrón el día principal de sus fiestas. Es acompañado en procesión y al ritmo de sus danzas con las mejores galas. Además, en muchos casos también se representan fuera de estas fechas, en otras fiestas, certámenes o concursos. Hoy en día se representan más de un centenar de dances anualmente en Aragón. Algunos mantienen las representaciones sin apenas variación, otros, se van adaptando a los tiempos. Se sustituyen o desaparecen textos, se incorporan las mujeres, grupos infantiles y se modifican coreografías e indumentaria.

‘Ribera en ruta’

Esta iniciativa nació de los resultados de la encuesta ciudadana planteada por la comarca en el mes de mayo: el 48,6% de los participantes afirmaron no haber visitado todos los municipios de la comarca, y la organización de visitas culturales y rutas a monumentos y sitios de interés histórico y artístico fue la segunda opción más demandada en cuanto a actividades culturales.

La primera ruta temática se desarrolló en torno al patrimonio cultural del río Jalón, y se visitaron las localidades de Pleitas, Bárboles y Grisén. La segunda de las rutas se confeccionó en torno a tres pueblos donde el dance es clave en sus fiestas y en la riqueza de su patrimonio. Evidentemente no sólo estos tres pueblos tienen un dance propio, y por eso es la primera parte de este recorrido por pueblos «danzantes».

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El proyecto se ha retomado y a lo largo del año se visitarán el resto de localidades, poniendo así en valor la riqueza histórica y patrimonial de nuestros municipios.