La DPZ moderniza el padrón de todos los municipios zaragozanos.

La Diputación de Zaragoza ha finalizado el proyecto de modernización del padrón en los 292 municipios de la provincia, que permitirá que los ayuntamientos puedan intercambiar datos en tiempo real con el Instituto Nacional de Estadística (INE). El proyecto ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y se ha financiado con fondos europeos Next Generation concedidos por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

«Con este proyecto desde la DPZ hemos sentado las bases para la futura publicación online del padrón por parte del INE, y lo hemos hecho mediante un proceso de modernización y depuración que garantiza que los datos de viviendas, hogares y personas de cada uno de nuestros municipios sean coherentes, fiables y estandarizados», destaca el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, que recuerda que este es el tercer proyecto que la institución provincial impulsa con fondos del PRTR tras la implantación de los escritorios electrónicos y la integración en la Carpeta Ciudadana.

La financiación con fondos europeos Next Generation ha cubierto el 100% del coste del proyecto. Durante más de dos años, la DPZ ha trabajado en coordinación con los ayuntamientos desarrollando distintas acciones para modernizar su padrón: se han depurado ficheros de datos; se han corregido los errores existentes en los registros de personas, hogares y viviendas; se han eliminado los duplicados armonizando las direcciones con el catastro; y se han revisado los colectivos especiales.

Además, se ha asignado a cada vivienda un código de identificación que permite intercambiar información automáticamente con el INE mediante servicios web; se ha procedido a la depuración de las bases de datos de los municipios para estandarizarlas y asegurar que todos los registros cumplen con los estándares de calidad nacionales y europeos; y se ha creado un sistema de gestión territorial que permite organizar y validar los datos de manera consistente. El personal técnico de los ayuntamientos ha recibido formación sobre depuración, generación de entregables y procedimientos para mantener la calidad de las bases de datos.

Otros proyectos

Escritorios virtuales. En 2024, la DPZ culminó la mejora de la ciberseguridad en 249 ayuntamientos completando la instalación de 700 escritorios virtuales en sus equipos informáticos. Esta tecnología permite que los consistorios cumplan el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica reduciendo en gran medida el riesgo de robo o pérdida de datos. Además, les da la posibilidad de acceder en remoto a los ordenadores municipales. El proyecto supuso una inversión de 1,8 millones de euros financiada al 100% con fondos europeos del PRTR.

Carpeta Ciudadana. Ese mismo año, la DPZ se integró en la Carpeta Ciudadana del Gobierno de España para facilitar a los vecinos los trámites online con la propia institución y también con los ayuntamientos. Ello simplificó la relación de los ciudadanos con la Diputación y con los consistorios zaragozanos permitiéndoles conocer el estado de sus trámites por vía electrónica. El proyecto costó 229.000 euros financiados con fondos Next Generation.