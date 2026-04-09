Un encuentro cargado de emoción

Gallur celebró las denominadas Quintas con los componentes de hace 50 años, 25 años, y la nueva remesa de jóvenes quinteros del año 2026. Todos y cada uno de los grupos compusieron sus aniversarios y «salida de quintas»con distintos actos, teniendo todos como denominador común la hermandad y alegría de poder recorrer las calles del municipio en compañía de las personas con las que han compartido vida, anécdotas, amistad…

Un pequeño homenaje a los quintos del 1976. / LAURA DÍEZ

Cada una de las quintas organizaron diversos actos: comida/cena de hermandad, recorrido con música por las calles del municipio, foto grupal para el recuerdo.

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Los componentes del 2001 acompañaron a los jóvenes. / LAURA DÍEZ

Todas las quintas recordaron momentos inolvidables de la infancia, juventud… poniéndose al día de lo sucedido en el transcurso de estos 50 y 25 años. Mientras, los recién salidos quintos de Gallur estrenaban nuevas experiencias y sensaciones.