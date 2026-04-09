QUINTAS DE GALLUR
Un encuentro cargado de emoción
Isabel Sauco
Gallur celebró las denominadas Quintas con los componentes de hace 50 años, 25 años, y la nueva remesa de jóvenes quinteros del año 2026. Todos y cada uno de los grupos compusieron sus aniversarios y «salida de quintas»con distintos actos, teniendo todos como denominador común la hermandad y alegría de poder recorrer las calles del municipio en compañía de las personas con las que han compartido vida, anécdotas, amistad…
Cada una de las quintas organizaron diversos actos: comida/cena de hermandad, recorrido con música por las calles del municipio, foto grupal para el recuerdo.
Todas las quintas recordaron momentos inolvidables de la infancia, juventud… poniéndose al día de lo sucedido en el transcurso de estos 50 y 25 años. Mientras, los recién salidos quintos de Gallur estrenaban nuevas experiencias y sensaciones.
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