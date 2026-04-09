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QUINTAS DE GALLUR

Un encuentro cargado de emoción

La nueva remesa de jóvenes celebró esta fiesta en Gallur.

La nueva remesa de jóvenes celebró esta fiesta en Gallur. / SERVICIO ESPECIAL

Isabel Sauco

Gallur

Gallur celebró las denominadas Quintas con los componentes de hace 50 años, 25 años, y la nueva remesa de jóvenes quinteros del año 2026. Todos y cada uno de los grupos compusieron sus aniversarios y «salida de quintas»con distintos actos, teniendo todos como denominador común la hermandad y alegría de poder recorrer las calles del municipio en compañía de las personas con las que han compartido vida, anécdotas, amistad…

La nueva remesa de jóvenes celebró esta fiesta en Gallur. | LAURA DÍEZ

Un pequeño homenaje a los quintos del 1976. / LAURA DÍEZ

Cada una de las quintas organizaron diversos actos: comida/cena de hermandad, recorrido con música por las calles del municipio, foto grupal para el recuerdo.

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Un pequeño homenaje a los quintos de 1976. | SERVICIO ESPECIAL

Los componentes del 2001 acompañaron a los jóvenes. / LAURA DÍEZ

Todas las quintas recordaron momentos inolvidables de la infancia, juventud… poniéndose al día de lo sucedido en el transcurso de estos 50 y 25 años. Mientras, los recién salidos quintos de Gallur estrenaban nuevas experiencias y sensaciones.

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