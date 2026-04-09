Los escolares de Torres de Berrellén visitan el ayuntamiento

Los niños y niñas de 3º de Primaria del colegio de Torres visitaron el pasado 12 de marzo el ayuntamiento de la localidad para conocer de cerca cómo funciona la administración municipal.

Los alumnos con la alcaldesa, Mercedes Trébol. / SERVICIO ESPECIAL

La alcaldesa, Mercedes Trébol, les dio la bienvenida y les acompañó durante la visita por las diferentes salas del edificio. Uno de los lugares que más llamó la atención del alumnado fue la sala de plenos, donde se toman muchas de las decisiones importantes para el municipio.

Durante el recorrido, la alcaldesa explicó a los estudiantes cuáles son las funciones del Ayuntamiento, y cómo se organizan las tareas de los concejales y concejalas de Torres. También les habló de su ajetreada agenda, y presentó algunas de las asociaciones vecinales que forman parte de la vida del municipio.

Al finalizar la visita, los alumnos tuvieron la oportunidad de hacer numerosas preguntas, a las que la alcaldesa respondió con cercanía y entusiasmo.

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La jornada terminó con un ambiente muy agradable, tras una mañana educativa y divertida compartida con Mercedes Trébol.