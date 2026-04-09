EXCURSIÓN
Los escolares de Torres de Berrellén visitan el ayuntamiento
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Los niños y niñas de 3º de Primaria del colegio de Torres visitaron el pasado 12 de marzo el ayuntamiento de la localidad para conocer de cerca cómo funciona la administración municipal.
La alcaldesa, Mercedes Trébol, les dio la bienvenida y les acompañó durante la visita por las diferentes salas del edificio. Uno de los lugares que más llamó la atención del alumnado fue la sala de plenos, donde se toman muchas de las decisiones importantes para el municipio.
Durante el recorrido, la alcaldesa explicó a los estudiantes cuáles son las funciones del Ayuntamiento, y cómo se organizan las tareas de los concejales y concejalas de Torres. También les habló de su ajetreada agenda, y presentó algunas de las asociaciones vecinales que forman parte de la vida del municipio.
Al finalizar la visita, los alumnos tuvieron la oportunidad de hacer numerosas preguntas, a las que la alcaldesa respondió con cercanía y entusiasmo.
La jornada terminó con un ambiente muy agradable, tras una mañana educativa y divertida compartida con Mercedes Trébol.
- Los extranjeros se fijan en Aragón para comprar vivienda: rumanos y marroquís encabezan el ránking
- El pueblo de Aday Mara en Aragón: una 'acogedora' villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Mariona se ha puesto enferma, lo conveniente es que descanse
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Aragón que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- El museo que recuerda que Zaragoza tuvo el mayor puerto fluvial de la Hispania romana: 'En el siglo II, la ciudad debió de ser extraordinaria
- Las obras en el Huerva terminarán en menos de un año: la reforma que transformará la relación de Zaragoza con su 'otro' río
- El restaurante favorito de Aday Mara: un clásico de la gastronomía de Zaragoza especialista en un plato tradicional
- Rober González valora seguir en el Real Zaragoza si el equipo se salva