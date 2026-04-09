Un espacio para transmitir la pasión por los libros

Pedrola celebra el sábado 11 de abril el VII Encuentro de Clubes de Lectura organizado por la Biblioteca Municipal. La jornada comienza a las 11:00 horas con la conferencia de Celia Barrio Marcén El latido de la lectura, que propone un recorrido por la literatura entendida no solo como texto, sino como experiencia viva que nace de la voz, del encuentro y de la escucha. Explora la importancia de la oralidad como origen y corazón de la tradición literaria: los cuentos que se transmiten de boca en boca, la poesía que resuena en la memoria, las canciones que guardan historias y emociones colectivas. A través de estos recursos, las comunidades han tejido durante siglos su identidad, sus valores y su imaginación compartida.

A las 14:00 horas se celebra una comida de convivencia, donde se podrán compartir experiencias (inscripción previa en la biblioteca hasta el 10 de abril).

A las 17:00 horas se realiza un encuentro con la escritora española Laura Portas. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, su trayectoria profesional ha estado vinculada sobre todo a los medios de comunicación, colaborando como reportera en Informativos Telecinco y Antena 3 Noticias. Tras el éxito de su primera novela, El baile de las mareas en 2024, se consagra con El palacio del agua, una nueva aventura ambientada en el mítico Balneario de Mondariz.

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Y a las 19 horas, se ofrece el espectáculo Pespuntes de Félix Albo, dentro del Festival de Narración Oral Pedrola de Cuento. Esta actuación es el resultado de la madurez del artista, de tono juglaresco, con una conexión directa con el público, vital y jovial, con un ritmo cercano a la comedia, provocando momentos de verdadera ternura junto a otros de hilarantes carcajadas. Todos los actos, que se celebran en el auditorio, son gratuitos y abiertos para todo el público.