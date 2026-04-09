Una fiesta llena de alegría y diversión

Los quintos del 2008 de Remolinos vivieron una jornada inolvidable el sábado 28 de marzo celebrando su mayoría de edad. Los jóvenes disfrutaron de un día lleno de alegría y compañerismo junto a sus amigos y amigas. Hubo una comida en la Sala Ambigú con entrantes y salientes, y por la noche una cena de 70 personas.

La charanga El Cachondeo puso ritmo y diversión, convirtiendo las calles en una auténtica fiesta. Por la noche, la marcha continuó en Bar La Mina con dj hasta la madrugada. Un día estupendo que quedará en el recuerdo de todos y todas como el inicio de una nueva etapa.