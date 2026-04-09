Una fiesta para lucir tu mejor pijama

La Comisión de Fiestas de Sobradiel ha preparado para el próximo sábado 18 de abril una gran fiesta de pijamas. El escenario de la celebración será el pabellón multiusos en el que habrá música, sesiones de dj’s, comida, barra y mucho más. Además, para darle más emoción, el mejor pijama de la noche se llevará un premio.