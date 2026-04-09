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FIESTAS DE LA JUVENTUD EN FIGUERUELAS

Un ‘finde’ lleno de buen ambiente y diversión

Los jóvenes presentaron sus propuestas gastronómicas en un concurso.

Los jóvenes presentaron sus propuestas gastronómicas en un concurso. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Figueruelas

Figueruelas celebró el fin de semana del 6 y 7 de marzo las Fiestas de la Juventud, unas jornadas pensadas para reunir a los jóvenes en torno a la diversión y la convivencia.

El objetivo de la jornada fue reunir a todos los jóvenes de la localidad.

El objetivo de la jornada fue reunir a todos los jóvenes de la localidad. / SERVICIO ESPECIAL

Durante esos días se organizaron diferentes actividades en las que participaron numerosas cuadrillas. Entre los actos destacaron los concursos de futbolín y beerpong, que animaron el ambiente con un toque competitivo. También se realizó un concurso gastronómico en el que cada cuadrilla preparó su propia comida, premiándose la propuesta más original y mejor elaborada. Además, hubo pasacalles, música y una discomóvil que llenó la noche de ritmo y buen ambiente.

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En la jornada participaron numerosas cuadrillas de diferentes edades.

En la jornada participaron numerosas cuadrillas de diferentes edades. / SERVICIO ESPECIAL

En conjunto, fue un fin de semana muy animado que permitió a los jóvenes disfrutar y compartir momentos juntos.

El futbolín y el beer pong animaron la fiesta.

El futbolín y el beer pong animaron la fiesta. / SERVICIO ESPECIAL

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