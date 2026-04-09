FIESTAS DE LA JUVENTUD EN FIGUERUELAS
Un ‘finde’ lleno de buen ambiente y diversión
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Figueruelas celebró el fin de semana del 6 y 7 de marzo las Fiestas de la Juventud, unas jornadas pensadas para reunir a los jóvenes en torno a la diversión y la convivencia.
Durante esos días se organizaron diferentes actividades en las que participaron numerosas cuadrillas. Entre los actos destacaron los concursos de futbolín y beerpong, que animaron el ambiente con un toque competitivo. También se realizó un concurso gastronómico en el que cada cuadrilla preparó su propia comida, premiándose la propuesta más original y mejor elaborada. Además, hubo pasacalles, música y una discomóvil que llenó la noche de ritmo y buen ambiente.
En conjunto, fue un fin de semana muy animado que permitió a los jóvenes disfrutar y compartir momentos juntos.
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