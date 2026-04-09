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BIBLIOTECA DE PRADILLA DE EBRO

Una forma de acercar la lectura a través de mujeres que han dejado huella

Conocieron la vida de mujeres influyentes como Frida Kahlo.

Conocieron la vida de mujeres influyentes como Frida Kahlo. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pradilla de Ebro

La Biblioteca de Pradilla de Ebro organizó el viernes 13 de marzo una nueva sesión de apadrinamiento lector con la visita del alumnado del CEIP Joaquín Costa para celebrar una actividad de animación a la lectura con motivo del 8M. Fue un encuentro muy especial en torno a la lectura y a las mujeres que han dejado huella en la historia.

Los alumnos del CEIP Joaquín Costa participaron en esta actividad celebrada con motivo del 8M. | SERVICIO ESPECIAL

Los alumnos del CEIP Joaquín Costa participaron en esta actividad celebrada con motivo del 8M. / SERVICIO ESPECIAL

Durante la actividad, viajaron a la vida de Frida Kahlo, una mujer que supo transformar las dificultades en arte. Su fuerza, su creatividad y su manera única de mirar el mundo la llevaron a convertirse en una artista reconocida internacionalmente y en un símbolo de superación y autenticidad.

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Con el alumnado de mayor edad, la propuesta se completó con un pequeño sorteo de lecturas dedicadas a otras mujeres destacadas. A través de minilibros con breves biografías, se acercaron también a las historias de Dolly Parton y Jane Goodall, descubriendo sus trayectorias, sus aportaciones y el impacto que han tenido en ámbitos tan distintos como la música, la ciencia o la defensa de la naturaleza.

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