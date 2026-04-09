El médico gallurano Iñaki Goiri, referente en la rama sanitaria

El joven médico anestesista gallurano Iñaki Goiri García ha ganado el primer premio de la categoría de Comunicaciones Científicas del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón). El galardón le fue concedido por el trabajo denominado Predicción de mortalidad temprana en pacientes sépticos ingresados en unidades de cuidados críticos mediante gradientboosting, regresión logística y clustering: comparación del rendimiento frente a escalas clínicas tradicionales.

Los premios se entregaron durante las IV Jornadas de Actualización en Investigación e Innovación celebradas por el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón y la Comisión de Investigación e Innovación del Sector II del Hospital Universitario Miguel Servet.

La convocatoria tiene como finalidad fomentar la actividad investigadora e innovadora entre los profesionales en formación sanitaria especializada, promover la cultura científica, y reconocer la excelencia, la originalidad y la aplicabilidad de los trabajos presentados.

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Con estas jornadas, el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón Aragón y el Sector II consolidan un espacio estable de reconocimiento al talento emergente y de impulso a proyectos con impacto directo en la mejora de la práctica clínica, fortaleciendo la conexión entre asistencia, investigación e innovación sanitaria en Aragón.