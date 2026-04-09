La ‘guardería’ renueva y adapta sus espacios

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón inauguraba el 9 de marzo la reforma integral de la Escuela de Educación Infantil San Antonio de Padua de Gallur.

La conocida por todos como la «guardería» ha sido objeto de una actuación en la que se han invertido cerca de 300.000 euros, que ha permitido modernizar por completo unas instalaciones de titularidad del Gobierno de Aragón que dan servicio este curso a 20 niños.

Las obras, iniciadas en septiembre 2025, han supuesto un lavado de cara integral, con el cambio de ventanas y carpintería interior, reforma de los baños, renovación de las instalaciones de electricidad, alumbrado, fontanería y saneamiento, equipamiento interior, pintura interior y exterior, instalación de gas natural en la cocina y sustitución de aparatos de climatización, entre otras mejoras. Todo ello con el objetivo de adaptar la escuela a las necesidades y estándares actuales del primer ciclo de Educación Infantil.

Durante las obras, los alumnos han continuado con su actividad lectiva en una planta superior del mismo edificio, utilizando dos aulas cedidas temporalmente en el hogar del jubilado.

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A la inauguración asistieron el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, la alcaldesa de Gallur, Mª Pilar Capdevila, y la directora de la escuela infantil, Ana Sicilia, que recorrieron las nuevas instalaciones y destacaron la mejora en accesibilidad, seguridad y bienestar que supone esta actuación para las familias.