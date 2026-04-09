Impulso a la excelencia y a la atracción de talento

Garantizar que los mejores jóvenes investigadores permanezcan en España y Portugal y puedan desarrollar sus ideas es clave para impulsar la innovación y la ciencia de excelencia. Con este propósito, la Fundación ”la Caixa” otorga 100 becas de doctorado y posdoctorado, dirigidas a talentos destacados que llevarán a cabo sus proyectos en universidades y centros de investigación de la península Ibérica, reforzando la capacidad científica y tecnológica en nuestro país.

El doctorado es el nivel más alto de estudios universitarios y está dirigido a personas que quieren especializarse en un área específica. Durante el doctorado, el estudiante desarrolla un proyecto de investigación original, aporta nuevos conocimientos en su campo y, al finalizar, debe presentar y defender una tesis doctoral. El doctorado suele durar de tres a cuatro años.

El posdoctorado es la etapa posterior al doctorado, destinada a investigadores que ya han obtenido su título de doctor. Durante esta fase, el investigador continúa desarrollando su carrera científica

BIENESTAR DE LOS INVESTIGADORES

Estas becas no solo proporcionan salarios competitivos, sino que incluyen un completo programa de formación transversal. En el caso de las becas de doctorado, se refuerzan competencias esenciales como la comunicación científica, el bienestar emocional de los investigadores, el liderazgo y el acceso a oportunidades de financiación.

Por su parte, las becas de posdoctorado están pensadas para impulsar carreras científicas independientes, fomentando la innovación y el liderazgo como pilares fundamentales del desarrollo profesional y de la excelencia investigadora.

De los 100 becarios seleccionados en esta edición, 41 son españoles y 59 extranjeros, procedentes de 25 países. Entre estos, el país con mayor representación de becarios es Italia con 14, seguido de Portugal con 12, Alemania con 5, y Bélgica y Polonia con 3 becarios cada uno.

Casi 6.000 estudiantes ya se han beneficiado 5288 en Europa 481 en América del Norte 26 en América del Sur 13 en África 82 en Asia 10 en Oceanía

Una ayuda para todo el mundo

La Fundación destinará a esta promoción de becas de doctorado y posdoctorado más de 22 millones de euros. Se han distribuido entre más de 70 centros de investigación y universidades de España y PortugalLos requisitos para acceder a ellas son no haber iniciado un doctorado, haber residido o trabajado en España o Portugal durante más de 12 meses en los últimos tres años, estudios superiores que habiliten para el doctorado y nivel de inglés acreditado (B2 o superior). La ayuda económica cubre los costes laborales, de investigación y de matrícula al doctorado.

Zsuzsa Baranyai: «La beca ha sido clave para financiar mi investigación y avanzar en el proyecto» Zsuzsa Baranyai es científica del CSIC en el INMA (Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón) a donde llegó en 2019 y donde desde diciembre de 2025 desarrolla su investigación con una beca InPhinit de la Fundación la Caixa por tres años. En el INMA Baranyai impulsa un proyecto que se centra en el desarrollo de nanopartículas para la liberación dirigida de fármacos contra el glioblastoma, un tipo de tumor cerebral muy agresivo y de difícil tratamiento. El objetivo de todo ello es mejorar la eficacia terapéutica y reducir efectos secundarios. Para Zsuzsa, esta beca «ha sido clave para financiar la investigación y avanzar en el proyecto» además de ofrecerle «formación complementaria en habilidades transversales como liderazgo, comunicación y gestión de proyectos». Por otra parte, reconoce que «trabajar en un centro como el INMA supone contar con un entorno científico de excelencia, multidisciplinar y colaborativo que permite acceder a infraestructuras avanzadas e interactuar con investigadores de diferentes áreas». Además, destaca que todo ello «favorece la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y la industria».