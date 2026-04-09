DÍA DEL ÁRBOL EN GALLUR
Lectura y naturaleza para los más pequeños
Isabel Sauco
El CPI María Domínguez, en colaboración con el Ayuntamiento de Gallur, organizó distintas actividades en horario lectivo con motivo del Día del Árbol.
El bosque literario fue la actividad que abría la mañana, para continuar con una plantación de árboles en los jardines existentes en la confluencia de calle Tauste con calle Sevilla. Los escolares estuvieron acompañados por las familias y la comunidad educativa.
Terminada la plantación, el Pabellón Municipal de Deportes acogió a los comensales que quisieron llevarse comida para almorzar y, posteriormente, los alumnos de 3º de ESO realizaron un bingo para recaudar fondos para el viaje de estudios.
La tarde comenzó con el denominado Juego de lo Eco con Alberto Monreal, y se procedió a la lectura del manifiesto Los bosques desanimados por parte de Carmelo Marcén, con la aportación del gallurano Abilio Ruiz Aranda. Ambos relatos fueron leídos en el transcurso de la comida de hermandad celebrada en el pabellón. Sin duda, un día para paroner en valor nuestros bosques.
- Los extranjeros se fijan en Aragón para comprar vivienda: rumanos y marroquís encabezan el ránking
- El pueblo de Aday Mara en Aragón: una 'acogedora' villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Mariona se ha puesto enferma, lo conveniente es que descanse
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Aragón que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- El museo que recuerda que Zaragoza tuvo el mayor puerto fluvial de la Hispania romana: 'En el siglo II, la ciudad debió de ser extraordinaria
- Las obras en el Huerva terminarán en menos de un año: la reforma que transformará la relación de Zaragoza con su 'otro' río
- El restaurante favorito de Aday Mara: un clásico de la gastronomía de Zaragoza especialista en un plato tradicional
- Rober González valora seguir en el Real Zaragoza si el equipo se salva