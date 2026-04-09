Lectura y naturaleza para los más pequeños

El CPI María Domínguez, en colaboración con el Ayuntamiento de Gallur, organizó distintas actividades en horario lectivo con motivo del Día del Árbol.

El bosque literario fue la actividad que abría la mañana, para continuar con una plantación de árboles en los jardines existentes en la confluencia de calle Tauste con calle Sevilla. Los escolares estuvieron acompañados por las familias y la comunidad educativa.

Terminada la plantación, el Pabellón Municipal de Deportes acogió a los comensales que quisieron llevarse comida para almorzar y, posteriormente, los alumnos de 3º de ESO realizaron un bingo para recaudar fondos para el viaje de estudios.

Noticias relacionadas

La tarde comenzó con el denominado Juego de lo Eco con Alberto Monreal, y se procedió a la lectura del manifiesto Los bosques desanimados por parte de Carmelo Marcén, con la aportación del gallurano Abilio Ruiz Aranda. Ambos relatos fueron leídos en el transcurso de la comida de hermandad celebrada en el pabellón. Sin duda, un día para paroner en valor nuestros bosques.