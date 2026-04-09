Luceni renueva la piscina infantil de chapoteo

El Ayuntamiento de Luceni ha llevado a cabo una nueva actuación de mejora en el recinto de las piscinas municipales, centrada en la renovación del vaso de la piscina infantil de chapoteo. La intervención ha consistido en la sustitución completa de su cubierta, que presentaba un notable estado de deterioro debido al uso continuado y el paso del tiempo.

Además del recubrimiento, los trabajos han incluido la adecuación de distintos elementos esenciales para el correcto funcionamiento de la instalación, como los skimmers encargados de la absorción del agua hacia la depuradora, las boquillas de impulsión que permiten su retorno, y las rejillas de absorción situadas en el fondo del vaso.

Una vez finalizadas las obras, durante los últimos días se ha procedido al llenado de la piscina con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de todo el sistema, y garantizar que la instalación esté en perfectas condiciones de cara a la próxima temporada estival.

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Desde el consistorio destacan que esta actuación se enmarca dentro del conjunto de mejoras que cada año se acometen en las piscinas municipales, con el fin de mantener y optimizar un servicio muy demandado por los vecinos durante los meses de verano. La instalación volverá así a estar disponible en junio, lista para acoger a usuarios en una de las infraestructuras más concurridas del municipio durante la época estival.