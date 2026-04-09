Magia e ilusión para acercar la lectura

La Biblioteca Municipal Feliciano Gracia de Gallur ha desarrollado durante este trimestre diversas actividades potenciando la lectura y cultura en la localidad.

La biblioteca ha puesto en marcha una campaña de animación a la lectura infantil denominada El ratoncito Pérez en la Biblioteca, y gira en torno al acontecimiento que supone la caída de los dientes, un «momento mágico» para cualquier niño y que tradicionalmente viene marcado por la llegada de un curioso personaje que recolecta dientes de leche: el Ratoncito Pérez.

Mediante esta idea, la biblioteca crea el club del Ratoncito Pérez, de manera que cuando se produce la caída de un diente, si las familias lo notifican a la biblioteca, los miembros del club deberán superar tres retos que les propondrá el ratoncito para que los niños desarrollen su imaginación. Quienes consigan superar todos los retos tendrán como recompensa un regalo y un diploma con su nombre que acredita que han superado los retos.

Todas las personas interesadas en formar parte de la actividad pueden informarse en la biblioteca de Gallur para conocer cómo formar parte de este divertido club. Además, se ha creado un punto de interés con todos los libros sobre el Ratoncito para que los niños disfruten de su lectura, y en la biblioteca se ha estrenado la «puerta del Ratoncito Pérez»

Material subvencionado

El Ministerio de Cultura en la Convocatoria Modernización y Sostenibilidad de las Bibliotecas Públicas Municipales 2024, tras petición solicitada por el Ayuntamiento de Gallur, mediante la Concejalía de Cultura, ha concedido el importe de 1.687,49 euros. El objeto de la subvención es «la mejora del servicio de biblioteca en Gallur mediante la modernización de las instalaciones».

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La subvención se ha destinado a la adquisición de mobiliario: mesas y sillería infantiles, 3 pufs para zona infantil-juvenil, 2 estanterías para libros, 1 módulo expositor de rejilla y porta carteles y vitrina protectora para maquetas de la bliblioteca. Y también para equipamiento tecnológico: optimización de los ordenadores de la biblioteca, usuarios y bibliotecaria, mediante sustitución del disco duro y la ampliación de la memoria, y adquisición lector de código de barras y de un monitor ergonómico con altavoces integrado.