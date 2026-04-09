DÍA DE LA MADRE TIERRA EN PEDROLA
Un mes dedicado al cuidado del planeta
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Concejalía de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Pedrola continúa impulsando su compromiso con el bienestar común a través del programa Porque siempre hay un motivo. Este mes de abril, el eje central de sus actividades será la ecología y el cuidado de nuestro planeta.
Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra el 1 de abril, se quiere recordar la importancia de proteger nuestro entorno natural. Para ello, se ha diseñado una programación especial que invita a la reflexión y a la acción colectiva.
Del 7 al 14 de abril, la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura acoge la muestra Cuidamos la Salud del Planeta, en colaboración con Medicus Mundi, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la realidad de otros lugares del mundo. Es una exposición colaborativa donde cada obra ha sido creada por una persona.
Y para profundizar en el conocimiento de nuestros recursos hídricos, el miércoles 15 de abril se ha organizado una excursión a Zaragoza en horario de 16.00 a 21.00 horas. Se trata de una visita guiada al espacio La Calle Indiscreta para disfrutar de la exposición La cara azul del planeta, sobre la importancia del agua y la sostenibilidad. Será necesario inscribirse previamente en la Casa de Juventud en el plazo del 6 al 10 de abril (976615018).
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