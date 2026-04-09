Un mes lleno de creatividad y muchas risas

La Casa de Juventud de Luceni ha desarrollado en el mes de marzo las habituales actividades infantiles y juveniles.

Los más pequeños crearon sus propias máscaras. / SERVICIO ESPECIAL

En la Zona Peque 1º, 2º y 3º de Infantil se hicieron los talleres de Huellas misteriosas, día 14, y Misión en Amsterdam, día 21. En la Ludoteca 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria hubo Resolución de casos secretos el día 14, y Misión en Amsterdam el día 21. Y en la Zona Joven 5º y 6º de Primaria Crea tu merienda saludable el día 7, y Palomitas el día 21.

Las actividades de los grupos de Zona Peque y Ludoteca fueron en la Casa de Juventud y la Zona Joven se desarrolló en el Aula del Consultorio Médico. Tres grupos en dos espacios diferenciados para poder trabajar bien con los niños y que cada grupo pueda tener su espacio.

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El sábado 28 de marzo no se llevó a cabo ninguna actividad ya que a partir del lunes 30 comenzaron las colonias de Semana Santa que han tenido lugar en el mismo espacio de la Casa de Juventud los días 30 y 31 de marzo, y 1 y 6 de abril, destinadas a niños y niñas de educación Infantil y Primaria en horario de 9:30 a 13:30 horas. Esta actividad creativa denominada Safari Primaveral, dentro del programa Abierto por Vacaciones, está dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Luceni en su programación por la Conciliación junto al resto de actividades que se programan durante todo el año tanto en fines de semana como en periodo vacacionales no lectivos. Se realizaron talleres creativos y de reciclaje, juegos de orientación, yincanas ecológicas, trabajo en equipo, y mucha, mucha diversión.