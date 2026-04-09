ACTIVIDADES ESCOLARES
Un mes marcado por el deporte y dos visitas especiales
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Alagón recibió en el mes de marzo a dos delegaciones de estudiantes, una del Instituto de Radom de Polonia y otra del Instituto de Montauban de Francia. Su visita se debe a que realizaron una actividad de intercambio con el IES Conde de Aranda de la localidad.
Por otra parte, este mismo instituto, en colaboración con el Ayuntamiento de Alagón, volvió a organizar el viernes 27 de marzo la tradicional Milla Escolar con motivo del 50 aniversario del instituto. La carrera contó con dos categorías: competitiva para alumnado de 1º a 3º ESO (masculina y femenina), y de 4º ESO a 2º Bachillerato (masculina y femenina), y participativa para alumnado, profesorado, familias y antiguos miembros de la comunidad educativa.
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