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Un mes marcado por el deporte y dos visitas especiales

Estudiantes de Radom (Polonia) y Montauban (Francia) visitaron el ayuntamiento.

Estudiantes de Radom (Polonia) y Montauban (Francia) visitaron el ayuntamiento. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Ayuntamiento de Alagón recibió en el mes de marzo a dos delegaciones de estudiantes, una del Instituto de Radom de Polonia y otra del Instituto de Montauban de Francia. Su visita se debe a que realizaron una actividad de intercambio con el IES Conde de Aranda de la localidad.

El IES Conde de Aranda organizó su tradicional Milla Escolar con motivo de su 50 aniversario. | SERVICIO ESPECIAL

El IES Conde de Aranda organizó su tradicional Milla Escolar con motivo de su 50 aniversario. / SERVICIO ESPECIAL

Por otra parte, este mismo instituto, en colaboración con el Ayuntamiento de Alagón, volvió a organizar el viernes 27 de marzo la tradicional Milla Escolar con motivo del 50 aniversario del instituto. La carrera contó con dos categorías: competitiva para alumnado de 1º a 3º ESO (masculina y femenina), y de 4º ESO a 2º Bachillerato (masculina y femenina), y participativa para alumnado, profesorado, familias y antiguos miembros de la comunidad educativa.

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