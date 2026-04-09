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CONCIERTO EN LA IGLESIA DE GRISÉN

La música resuena en San Martín

Grisén celebró el I Concierto de Música Sacra en la Iglesia de San Martín de Tours.

Grisén celebró el I Concierto de Música Sacra en la Iglesia de San Martín de Tours. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Grisén

Grisén celebró el domingo 29 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, el I Concierto de Música Sacra en la Iglesia de San Martín de Tours.

Los asistentes pudieron disfrutar de diversas melodías interpretadas por la Banda de Cornetas y Tambores Ecce-Homo de Mallén, que ofreció una actuación llena de emoción y solemnidad, acorde con estas fechas tan señaladas.

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Tanto los músicos como el público asistente salieron muy satisfechos, tras compartir una tarde agradable y cargada de buen ambiente en este primer concierto de música sacra en la localidad.

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