La música resuena en San Martín

Grisén celebró el domingo 29 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, el I Concierto de Música Sacra en la Iglesia de San Martín de Tours.

Los asistentes pudieron disfrutar de diversas melodías interpretadas por la Banda de Cornetas y Tambores Ecce-Homo de Mallén, que ofreció una actuación llena de emoción y solemnidad, acorde con estas fechas tan señaladas.

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Tanto los músicos como el público asistente salieron muy satisfechos, tras compartir una tarde agradable y cargada de buen ambiente en este primer concierto de música sacra en la localidad.