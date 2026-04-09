CONCIERTO EN LA IGLESIA DE GRISÉN
La música resuena en San Martín
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Grisén
Grisén celebró el domingo 29 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, el I Concierto de Música Sacra en la Iglesia de San Martín de Tours.
Los asistentes pudieron disfrutar de diversas melodías interpretadas por la Banda de Cornetas y Tambores Ecce-Homo de Mallén, que ofreció una actuación llena de emoción y solemnidad, acorde con estas fechas tan señaladas.
Tanto los músicos como el público asistente salieron muy satisfechos, tras compartir una tarde agradable y cargada de buen ambiente en este primer concierto de música sacra en la localidad.
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