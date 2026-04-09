‘Pedrola de Cuento’ vuelve tras cinco años

El III Festival Nacional de Narración Oral Pedrola de Cuento se celebra este mes de abril con dos espectáculos para público adulto y otro dirigido al público infantil en el auditorio municipal. Después de cinco años, la Concejalía de Cultura retoma este festival, que en su tercera edición contará con la participación de tres grandes profesionales: Félix Albo, Jorge Huerta y Cachito Show.

El sábado 11 de abril, a las 19 horas, Félix Albo presenta Pespuntes, un espectáculo de sencilla técnica, pero de una sorprendente intensidad y que deja una duradera sonrisa en el público que lo disfruta. Con la excusa de mostrar el trabajo interno del proceso de creación de un personaje, la obra va dando puntadas a distintas etapas de la vida de un personaje ficticio a partir de la mirada del creativo, moviéndose hábilmente entre la ironía y la ternura.

El sábado 18 de abril, a las 19 horas, Jorge Huerta ofrece el monólogo En la parra en el que trata temas como la familia, apodos, peñas, comidas modernas, la tele… de todo un poco. Se combina humor, cercanía y participación del público, ofreciendo un espectáculo fresco y divertido para todos los públicos. Sale de lo urbano, de lo rural, de lo cotidiano y de lo curioso. Para reírse de despistes propios y comentar esas costumbres raras que todas y todos tenemos.

Y el domingo 19 de abril, a las 17 horas, Cachito Show representa El tributo de las tres vacas (un cuento de paz sin fronteras), un espectáculo dirigido a público infantil, basado en hechos reales que narra, desde la risa y la ingenuidad del payaso, la historia del tratado en vigor más antiguo de Europa, que acerca al público adulto e infantil a conceptos tan complejos como el de frontera, guerra y paz.

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El acceso general a todas las actuaciones es libre, hasta completar aforo. Existe la posibilidad de reserva anticipada de butacas en la Casa de Cultura, a partir del lunes anterior al espectáculo. El precio por reserva es de 1 € por butaca, estando permitido un máximo de reserva de 5 butacas por persona.