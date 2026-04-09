SEGUNDA PRUEBA DEL CIRCUITO DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO
Pinseque acoge con éxito la carrera de la Virgen de la Ola
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pinseque
Pinseque celebró el domingo 22 de marzo la XIII edición de la carrera Virgen de la Ola Memorial Jorge Prieto Estella, segunda prueba del Circuito de Carreras Ribera Alta del Ebro 2026, sobre una distancia 10k.
La tercera cita del circuito será la XXII Carrera de Sobradiel Memorial Emilio Aragües Bordetas, una de las más antiguas de la comarca, que se celebra el 23 de abril. Para más información e inscripciones en www.rialebro.net o redes sociales @deportesrialebro
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