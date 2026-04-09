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SEGUNDA PRUEBA DEL CIRCUITO DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO

Pinseque acoge con éxito la carrera de la Virgen de la Ola

Los corredores recorrieron una distancia de unos 10 kilometros.

Los corredores recorrieron una distancia de unos 10 kilometros. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pinseque

Pinseque celebró el domingo 22 de marzo la XIII edición de la carrera Virgen de la Ola Memorial Jorge Prieto Estella, segunda prueba del Circuito de Carreras Ribera Alta del Ebro 2026, sobre una distancia 10k.

Fue la segunda prueba del circuito comarcal, la siguiente será en Sobradiel el 23 de abril.

Fue la segunda prueba del circuito comarcal, la siguiente será en Sobradiel el 23 de abril. / SERVICIO ESPECIAL

La tercera cita del circuito será la XXII Carrera de Sobradiel Memorial Emilio Aragües Bordetas, una de las más antiguas de la comarca, que se celebra el 23 de abril. Para más información e inscripciones en www.rialebro.net o redes sociales @deportesrialebro

Pinseque acoge con éxito la carrera de la Virgen de la Ola

Cartel de la siguiente prueba del circuito en Sobradiel. / SERVICIO ESPECIAL

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