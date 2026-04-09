ANIMACIÓN A LA LECTURA
Un premio a la gran labor de la biblioteca de Alagón
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entregaron el pasado 24 de marzo a la Biblioteca de Alagón uno de los diez premios especiales de la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner.
El acto celebrado en la sede de la FEMP en Madrid contó con la presencia del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez, y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García Pelayo. Alagón estuvo representado por el alcalde, Jesús Gustrán, y la bibliotecaria, Inma Callén.
De las 562 propuestas presentadas este año, diez proyectos han sido distinguidos con premios especiales, dotados con 10.000 euros destinados principalmente a la adquisición de libros y publicaciones periódicas para bibliotecas públicas. Además de Alagón, fueron galardonados entre los 10 mejores proyectos de este año: Gelsa (Zaragoza), Muro de Alcoy (Alicante), Suances (Cantabria), Horche (Guadalajara), Gata de Gorgos (Alicante), Ares (A Coruña), Lliria (Valencia), y Villafranca de los Caballeros y Ugena (Toledo).
El proyecto premiado de la Biblioteca de Alagón se denomina RecoLectores, con el que a partir de la lectura en voz alta y los clubes de lectura, ha logrado atraer a públicos diversos de diferentes edades mediante talleres creativos y propuestas como viajes literarios. Desde el Ayuntamiento de Alagón se quiere destacar y reconocer la excelente labor y la implicación de la bibliotecaria, Inma Callén Romero, como artífice de este hito.
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