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CHARLA DE PREVENCIÓN

Remolinos se sensibiliza con el suicidio en menores

El psicólogo Agustín Merino dio herramientas de prevención.

El psicólogo Agustín Merino dio herramientas de prevención. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Remolinos

La Sala Goya de Remolinos acogió el pasado 24 de marzo una charla, tan necesaria como enriquecedora, sobre herramientas de prevención del suicidio en menores. La sesión fue impartida por Agustín Merino, psicólogo y neuropsicólogo, miembro de Asapme, quien abordó el tema con cercanía, sensibilidad y gran claridad, ofreciendo recursos prácticos para familias.

La actividad, organizada por Fapar, AMPA del colegio de Remolinos y ayuntamiento, reunió a padres y vecinos interesados en aprender a detectar señales de alerta, y saber cómo actuar ante situaciones difíciles. Sin duda, un espacio de aprendizaje y reflexión que pone en valor la importancia de hablar, escuchar y acompañar ante una situación dificil de afrontar.

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