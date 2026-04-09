De la Ribera Alta del Ebro pueden salir los genios del futuro

Cualquiera de nuestros vecinos puede aspirar a estas becas de la Fundación "la Caixa". No importa de dónde vengas, ni tus recursos, ni tu origen: con talento, esfuerzo y curiosidad, puedes convertirte en uno de los genios del futuro y ayudar a transformar el mundo.

BECAS QUE PERMITEN INVESTIGAR HASTA CON UN PREMIO NOBEL

La Fundación "la Caixa" convoca 100 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o centros de investigación sw Europa, América del Norte o Asia-Pacífico. Tienen una duración de 24 meses y ha premitido a alumnos estar bajo la dirección de un premio Nobel como David Baker, que es pionero en el diseño computacional.

¿CUÁL ES EL LIMITE DE EDAD Y QUÉ HACE FALTA PARA PEDIRLA?

No hay un requisito de edad, pero si es necesario disponer de un título de grado concedido por una universidad española (los candidatos españoles) o portuguesa (los candidatos portugueses). Además, los estudios degen haberse finalizado entre enero de 2017 y julio de 2026.

Juan Argote se fue a la cuarta mejor universidad del mundo Juan Argote, nacido en el barrio de Les Corts, en Barcelona, descubrió su vocación gracias a los documentales de Jacques Cousteau y su interés por matemáticas y biología. Inicialmente se inclinó por la arquitectura, pero pronto eligió Ingeniería de Caminos en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), donde se fascinó por la ingeniería de transporte. «Fue la primera vez que vi la posibilidad de influir en la vida diaria de las ciudades», explica. En el año 2008, recibió la beca de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa”, que le abrió las puertas de la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos. Allí desarrolló su doctorado y el software CABBIE -junto a sus compañeros de doctorado- para mejorar el transporte público, que se integró en ciudades como San Sebastián, en el País Vasco. Con este sistema, se dio cuenta que «podía influenciar en las infraestructuras de las ciudades». AHORA SE DEDICA A TRANSFORMAR LA CIUDAD Y LA TECNOLOGÍA Hoy está al frente de Aurora Data Solutions, liderando proyectos de movilidad inteligente y vehículos autónomos. Su experiencia muestra cómo la vocación, la formación y oportunidades como las becas de la Fundación ”la Caixa” permiten a personas como Juan transformar la ciudad y la tecnología, contribuyendo a un futuro más eficiente y seguro.

Marc Exposit consiguió trabajar en EEUU con un Nobel de química Marc Expòsit es uno de los jóvenes investigadores que está contribuyendo a transformar la biotecnología a través del diseño de proteínas con inteligencia artificial. Su trayectoria dio un salto decisivo tras obtener una beca de la Fundación ”la Caixa”, que le permitió acceder a Baker Lab de la University of Washington. Fue clave no solo por la financiación, sino también por el reconocimiento que supone en procesos altamente competitivos como la admisión a programas de doctorado. ESTÁ TRABAJANDO PARA CURAR EL CÁNCER Actualmente cursa su doctorado en Ingeniería Molecular bajo la dirección del Nobel David Baker, pionero en el diseño computacional de proteínas. Su investigación se centra en el desarrollo de citoquinas, proteínas que regulan la respuesta del sistema inmunitario, con el objetivo de diseñar nuevas terapias para enfermedades como el cáncer o los trastornos autoinmunes. Mediante algoritmos avanzados, su trabajo permite explorar combinaciones imposibles de abordar en el laboratorio tradicional, abriendo la puerta a proteínas completamente nuevas con funciones específicas. Además del avance científico, Expòsit destaca el entorno colaborativo del Baker Lab, donde la conexión entre investigadores impulsa la innovación. Contempla seguir vinculado a la investigación o emprender nuevos proyectos en el ámbito biotecnológico.

Sergio Boixo inició la aventura con 30 años, mujer y dos hijos Con 30 años, una mujer y dos hijos, Sergio Boixo decidió dejar atrás su carrera en la banca -trabajó en el Banco Central Europeo y en Dresdner Bank- para seguir su vocación científica. Nacido en León, creció en un entorno familiar ligado a la ciencia: su abuelo era veterinario y su abuela química. Desde pequeño mostró interés por la física y la filosofía, y esa curiosidad marcó su vida. Con el impulso de una beca de la Fundación ”la Caixa”, cursó estudios en Física Cuántica y se trasladó a Estados Unidos para completar su doctorado. «Me fui con toda mi familia a Alburquerque, Nuevo México. Allí trabajé sobre todo la metrología cuántica y elaboramos una teoría que explicaba cómo hacer medidas con mucha más precisión», cuenta. SU OBJETIVO AHORA ES EL PRIMER TRANSISTOR CUÁNTICO Hoy es uno de los referentes en computación cuántica, liderando proyectos pioneros que buscan desarrollar el primer ordenador cuántico funcional. Junto a su equipo ha creado avances como un chip capaz de resolver en minutos cálculos imposibles para los ordenadores tradicionales. Willow es un chip cuántico capaz de realizar en cinco minutos un cálculo que al más rápido de los ordenadores clásicos le llevaría hacer 10.000 trillones de años Boixo está convencido de que «el siguiente hito es el primer transistor cuántico».