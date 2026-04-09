SEMANA SANTA DE ALAGÓN
Solemnidad, pasión y emoción en las calles
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón volvió a vivir con intensidad, emoción y pasión su Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Los actos comenzaron el sábado 28 de marzo con un acto de toque de hermandad en la Plaza de España, seguido de un desfile de las cofradías de Alagón hasta la Iglesia de San Antonio donde tuvo lugar el Pregón de Semana Santa a cargo de la joven notaria alagonera Inma Gistas Loscos. Y al día siguiente se celebró la tradicional procesión del Domingo de Ramos.
El Miércoles Santos destacó la procesión de Jesús en el Balcón, y la procesión de las Tres Caídas, el Jueves Santo la celebración de la Cena del Señor, la procesión del Longino, el Vía Crucis, y la Rompida de la Hora, el Viernes Santo la celebración de la Muerte del Señor y la procesión del Santo Entierro, el Sábado Santo la procesión de la Soledad, y el Domingo de Resurrección la procesión del Encuentro.
Un año más la celebración de todos los actos fue posible gracias al gran trabajo de la Coordinadora de Cofradías de Alagón, integrada por la Cofradía del Santísimo Ecce Homo, la Muy Ilustre Cofradía de Jesús Nazareno y San Juan, la Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores, y la Cofradía del Cristo Yacente.
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