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EQUIPO DE WRESTLING DE TORRES DE BERRELLÉN

El talento local se hace notar en la selección aragonesa

Wrestling Team.

Wrestling Team. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Torres de Berrellén

Varios deportistas del equipo de luchas deportivas Wrestling Team de Torres de Berrellén participaron con la selección aragonesa en el Campeonato de España celebrado los días 28 y 29 de marzo en la localidad asturiana de Langreo, en el Palacio de los Deportes Juan Carlos Beiro.

Los participantes de Torres fueron: Marcelo Sanjuan en categoría U15, 52 kg. en la modalidad de libre olímpica, y Nicolás Ibáñez en categoría U15, 57 kg. libre olímpica, que terminó la competición en tercera posición entre 12 participantes.

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