EQUIPO DE WRESTLING DE TORRES DE BERRELLÉN
El talento local se hace notar en la selección aragonesa
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Torres de Berrellén
Varios deportistas del equipo de luchas deportivas Wrestling Team de Torres de Berrellén participaron con la selección aragonesa en el Campeonato de España celebrado los días 28 y 29 de marzo en la localidad asturiana de Langreo, en el Palacio de los Deportes Juan Carlos Beiro.
Los participantes de Torres fueron: Marcelo Sanjuan en categoría U15, 52 kg. en la modalidad de libre olímpica, y Nicolás Ibáñez en categoría U15, 57 kg. libre olímpica, que terminó la competición en tercera posición entre 12 participantes.
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