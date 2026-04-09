Torres de Berrellén vibra al ritmo de los redobles de la Semana Santa

Torres de Berrellén acogió el sábado 21 de marzo la XXV Exaltación de Tambores, Bombos y Cornetas de la Hermandad Pro Musical de Semana Santa. El acto fue organizado por la Cofradía del Cristo Yacente de Torres de Berrellén que celebra su 25º aniversario.

Las calles se llenaron de música, tradición y emoción. / SERVICIO ESPECIAL

Participaron 15 cofradías: Cofradía del Cristo Yacente de Alagón, Cofradía de Jesús Nazareno de Utebo, Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario de Zaragoza, Cofradía Minerva Sangre de Cristo de Calatorao, Cofradía de la Santa Cama del Señor y Dolores de Nuestra Señora de Pinseque, Cofradía de las 7 Palabras de Gallur, Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Jesús Atado a la Columna de Garrapinillos, Cofradía de la Semana Santa de Casetas, M. I. Cofradía de Jesús Nazareno y San Juan de Alagón, Cofradía de las VII Palabras de Tauste, Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazaret de Gallur, Grupo de Tambores y Bombos de La Puebla de Alfindén, Cofradía de Penitencia del Descendimiento de Tudela, Hermandad y Cofradía de Nazarenos y Nuestro Señor Jesús de la Humildad Entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre de Zaragoza, y Cofradía del Cristo Yacente de Torres de Berrellén.

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El programa comenzó con el acto de exaltación en la Plaza Bonet, en el que cada cofradía ofreció su toque. Luego se realizó el toque de hermandad por parte de todas las cofradías, y para terminar se recorrieron las calles llenando el pueblo de tradición, música y emoción. Finalizado el recorrido, se ofreció un ágape en el pabellón, y por la noche hubo discomóvil.