Tradición y devoción en Remolinos

La Cofradía del Cristo Yacente de Alagón acompañó al Vía Crucis en Remolinos con sus bombos y sus tambores el Viernes de Dolores.

Jornada emotiva gracias a la participación de los vecinos. / SERVICIO ESPECIAL

El fuerte cierzo impidió la subida al Santo Cristo de la Cueva, y el recorrido se limitó a las calles del centro de la localidad. Los jóvenes del pueblo sacaron a hombros a San Juan, la Soledad, el Nazareno y el Cristo Crucificado, que, con mucho respeto, fueron conducidos hasta la iglesia. Oscar Mateo, jotero local, sorprendió con el canto de una emotiva jota, al ritmo de los tambores, a la llegada al templo.

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Después de la procesión, hubo un ágape fraterno en el polideportivo municipal con la cofradía, colaboradores, participantes y asistentes. La parroquia agradece la participación ciudadana y a la cofradía de Alagón por su colaboración y entrega en el acto.