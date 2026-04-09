SEMANA SANTA
Tradición y devoción en Remolinos
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Cofradía del Cristo Yacente de Alagón acompañó al Vía Crucis en Remolinos con sus bombos y sus tambores el Viernes de Dolores.
El fuerte cierzo impidió la subida al Santo Cristo de la Cueva, y el recorrido se limitó a las calles del centro de la localidad. Los jóvenes del pueblo sacaron a hombros a San Juan, la Soledad, el Nazareno y el Cristo Crucificado, que, con mucho respeto, fueron conducidos hasta la iglesia. Oscar Mateo, jotero local, sorprendió con el canto de una emotiva jota, al ritmo de los tambores, a la llegada al templo.
Después de la procesión, hubo un ágape fraterno en el polideportivo municipal con la cofradía, colaboradores, participantes y asistentes. La parroquia agradece la participación ciudadana y a la cofradía de Alagón por su colaboración y entrega en el acto.
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