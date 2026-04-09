FIESTA DE LAS PAELLAS DE REMOLINOS
Una tradición con sabor propio
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Remolinos
Las mujeres de la Asociación Sal y Pimienta se reunieron el 21 de marzo para celebrar el día de las paellas, evento convertido ya en una tradición. La jornada de hermanamiento estuvo marcada por el buen ambiente, la convivencia y, por supuesto, una excelente comida. La nota musical la puso el grupo Palenzuela Show que animó la sobremesa hasta más de las siete de la tarde. Después, Iñaki regaló la sesión de DJ que alargó la diversión hasta bien entrada la noche. Un día redondo, que refuerza los lazos entre las socias, y consolida esta cita como una tradición muy esperada.
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